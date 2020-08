Počinje Zvezdina evropska operacija

Evropa. Toliko "jaka" riječ u Srbiji, na svakodnevnom nivou. U sportskom smislu možda ne toliko zastupljena kao u političkom, ali nije daleko i svakako je od velikog značaja. Јer od Evrope se živi, prije svega od rezultata za kojima dolaze razne privilegije poput nagrada od UEFA, transfera, ranga...

Crvena zvezda kreće po treći plasman u nizu u Ligi šampiona i to baš protiv kluba sa imenom Evropa, stacioniranog u Gibraltaru.

Јasno je da je Crvena zvezda veliki favorit protiv poluamatera i to još na svom stadionu "Rajko Mitić".

Evropa je mjesto kao predstavnik u kvalifikacijama za LŠ dobila nakon što je prekinuta sezona zbog virusa korona, šampion nije proglašen, ali je izborila ovaj status kao lider prvenstva u tom trenutku.

Ipak, vrijedi napomenuti da je bila dominantna u ligi sa 49 od mogućeg 51 boda, uz gol razliku 85:9.

Evropa će na "Marakani" odigrati najveći zvaničan meč u klupskoj istoriji, pošto je do sada odigrala samo osam dvomeča na međunarodnoj sceni i samo dva puta prošla (Sent Hulija, Pjunik), uz eliminacije od Vaduza, Slovana iz Bratislave, AIK-a, Nju Sejntsa, Prištine i Legije iz Varšave.

Last training session before tomorrow evening's match. Ready. No looking back. #MD-1 pic.twitter.com/1ZKvvHSgt2