Počinje četvrtfinalna faza EP: Švajcarci pišu novu istoriju

Fudbalska reprezentacija Švajcarske nakon ukupno 67 godina čekanja sutra će u ruskom Sankt Peterburgu igrati svoje prvo četvrtfinale na jednom velikom takmičenju.

Ekipa koju sa selektorske klupe predvodi Sarajlija Vladimir Petković, a čini je mini-kolonija igrača porijeklom sa prostora Balkana, posljednji put među osam najboljih ekipa bila je na Svjetskom prvenstvu još 1954. godine, koje je održano upravo u njihovoj zemlji.

Na smotrama najboljih ekipa Starog kontinenta taj podvig nikada u svojoj istoriji nisu ostvarili sve do prošlog ponedjeljka, kada su u triler završnici bacili na koljena jednog od najvećih favorita za osvajanje pobjedničkog pehara na ovogodišnjem Evru, moćnu reprezentaciju Francuske.

"Ovo što smo mi sada napravili je nešto grandiozno za Švajcarsku i možda i nismo svjesni potpuno radosti navijača i ukupnog značaja našeg rezultata. Nakon 67 godina mi igramo jedno četvrtfinale, s tim da je tada na Svjetskom prvenstvu broj ekipa bio manji, pa je naš sadašnji uspjeh dodatno značajan. Mnogo puta bili smo blizu velikog rezultata, ali uvijek je nešto nedostajalo. Sada imamo sve, želju, htijenje, kvalitet, energiju...", kazao je Mario Gavranović, reprezentativac Švajcarske.

Fudbaler čije je porijeklo iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u 90. minuti pogodio je mrežu "trikolora" za rezultat 3:3, a dalje su prošli nakon boljeg izvođenja penala. Ta utakmica dala je dodatnu snagu Švajcarcima, koji večeras u Rusiji pred sobom imaju novi zadatak - pokušati zaustaviti još jednog višestrukog svjetskog i evropskog prvaka, ali takođe i favorita, ekipu Španije. Španija je najefikasnija selekcija u dosadašnjem dijelu EP sa 11 postignutih golova, od kojih je čak pet postigla u osmini finala eliminisavši Hrvatsku.

"Na Špance ne treba trošiti riječi, to je moćna reprezentacija, ali i s njima se može igrati. Pokazala nam je to Hrvatska, koja je, iako je na kraju izgubila, odigrala odličan meč. Kada smo saznali da ćemo u osmini finala igrati sa Francuskom, malo ko je vjerovao da možemo dalje, nisu nam davali nikakve šanse, ali mi smo vjerovali da se možemo suprotstaviti i odigrati dobru utakmicu. Naravno, našu vjeru trebalo je pokazati na terenu, a sada to isto treba uraditi i u utakmici sa 'furijom'. Ući ćemo u meč samouvjereno, svjesni da možemo do polufinala. Idemo još jednom pokazati da smo prava reprezentacija, da smo karakterni igrači, koji mogu ispisati još jednu stranicu istorije", rekao je Gavranović.

U osmini finala ispali su aktuelni svjetski prvak Francuska, viceprvak Hrvatska, ali i aktuelni evropski prvak Portugal, kao i svjetski prvak iz 2014. Njemačka. U trci su, između ostalih, ostali Italija i Belgija, jedine dvije ekipe na ovogodišnjem Evru koje nisu pretrpjele poraz, a koje će svoj međusobni meč odigrati večeras u Minhenu.

Prema trenutnim prognozama firmi koje se bave procjenom forme i ostalih okolnosti koje utiču na igru učesnika Evropskog prvenstva, Belgija ima 24,4 odsto šansi da podigne pehar, dok se Italijanima daje 15,3 odsto za naslov. "Furija" je na drugom mjestu sa 24,1 odsto, Dancima se daje 7,4, Ukrajincima 4,4, Švajcarcima 4,1, a Česima tek 2,8 odsto.

Parovi četvrtfinala, danas, 18 sati: Švajcarska - Španija (Sankt Peterburg), 21 sat: Belgija - Italija (Minhen). U subotu od 18 sati u Bakuu igraće Češka - Danska, dok se od 21 sat u Rimu sastaju Engleska i Ukrajina. Polufinala i finale igraće se na londonskom "Vembliju". Polufinala su zakazana za 6. i 7. jul, a finale za 11. jul.