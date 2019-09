Podrška 20.000 mališana Partizanu u Humskoj

Fudbaleri Partizana večeras dočekuju ekipu AZ Alkmara u prvom kolu Lige Evrope u nesvakidašnjoj atmosferi.

Kako je i najavljeno, oko 20.000 dječaka i djevojčica došlo je da podrži izabranike Sava Miloševića na otvaranju takmičenja u Evropi.

Crno-bijeli zbog kazne UEFA meč protiv holandske ekipe igraju bez navijača, ali je im je dozvoljeno prisustvo djeci do 14 godina iz škola fudbala sa teritorije Srbije i Republike Srbije i oni su večeras u potpunosti ispunili zapadnu i istočnu tribinu stadiona u Humskoj.

Partizan Stadion will soon be filled with 20,000 children #EuropaLeague pic.twitter.com/MO9EvpZGaK