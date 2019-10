Podržali tursku akciju protiv Kurda: UEFA će istražiti proslavu gola

Evropska fudbalska unija (Uefa) istražiće proslavu gola turskih reprezentativaca u pobjedi protiv Albanije u utakmici u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, kojom su podržali tursku vojsku i ofanzivu protiv Kurda u Siriji.

"Nisam vidio taj gest koji bi se smatrao provokacijom. Da li pravila zabranjuju pozivanje na politiku i religiju? Da, i garantujem vam da ćemo istražiti situaciju, moram da provjerim", rekao je portparol Uefe Filip Taunzend, prenijela je agencija Ansa.

Turska je u petak u Istanbulu pobijedila Albaniju sa 1:0, a njeni igrači su proslavili gol vojničkim pozdravom.

#Turkish footballers salute after scoring a goal during #UEFA #EURO2020 Qualifying round match against Albania in #Istanbul, #Turkey #AA pic.twitter.com/g2K6bGtfgJ