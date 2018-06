Pogba: Imao sam problema sa Murinjom

Fudbaler Mančester junajteda Pol Pogba rekao je da je prošle sezone imao malih problema s menadžerom Žozeom Murinjom.

Murinjo je često mijenjao Francuza ili ga ostavljao na klupi za rezerve, mediji su navodili njihove nesuglasice, zbog čega se spekulisalo da će francuski napadač napustiti Old Traford.

"Bilo je bolje nego prethodne sezone. To je bilo iskustvo. Imao sam malih problema sa Murinjom, ali je na kraju sve bilo u redu. Kada si rezerva, to ti pomaže da sazriš. To moram da prihvatim", rekao je Pogba.

Pogba je u avgustu 2016. godine iz Juventusa prešao u Junajted za tada rekordan transfer od 93,25 miliona funti.

Samo četvorica igrača imala su više asistencija od Pogbe prošle sezone u Premijer ligi. On je imao deset.

Postigao je šest golova u prvenstvu, a Junajted je sezonu završio na drugom mjestu, sa 19 bodova zaostatka za gradskim rivalom Sitijem.

(B92)