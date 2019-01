Pogba: Murinjo je bio problem

Brat fudbalera Mančester junajteda, Pola Pogbe Florentin je govorio za španske medije o bivšem menadžeru "crvenih đavola" i njegovom načinu rada u timu sa 'Old Trafforda'.

Dok je još Žoze Murinjo bio u Mančester junajtedu, mediji su bili puni priča da se on ne slaže najbolje sa Polom Pogbom. Čak su se pojavljivali i snimci njihovih oštrih pogleda i hladnih pozdrava na treninzima, a vjerovatno je brat Pola Pogbe dovoljno pouzdan izvor koji može da govori o odnosu ove dvojice velikih ega.

"Problem je bio Murinjo, ništa više. U svlačionici, van nje, svuda je on bio problem. Ono što sam vidio od urinha,j uvijek je htio da bude u centru pažnje. Pol to nije ni primjećivao. Treba da ga poštuješ i on će poštovati tebe. Vjeruješ mu i on će odigrati velike utakmice", kazao je Florentin Pogba.

Pogba stariji je inače trenutno u Elheu na probi, a ovaj reprezentativac Gvineje je igrao još za Genčlerbirligi, za Sen Etijen, Sedan i za Seltu B.

(Sport klub)