Pogba pobjedu nad Belgijom posvetio tajlandskim dječacima

Fudbaler Francuske reprezentacije Pol Pogba pobjedu nad Belgijom (1:0) u polufinalu Svetskog prvenstva posvetio je spašenim dječacima iz pećine na Tajlandu.

"Ova pobjeda je za heroje dana, svaka čast dječaci, tako ste jaki", napisao je Pogba na Twitteru.

Akciju spašavanja 12 dječaka i njihovog trenera iz pećine u Tajlandu koja je okončana u utorak pratio je ceo svet.

Mladi fudbaleri i njihov trener su u pećini ostali zatvoreni pošto je voda prelila ulaz, a ukupno su u njoj ostali 18 dana.

Tajlandski i međunarodni spasioci su uložili velike napore da se komplikovano spašavanje obavi, a tokom akcije je i jedan ronilac nastradao.

Dječake je poslije akcije spašavanja na finale Mundijala pozvala FIFA, ali će oni ostati u karantinu, jer se njihovo zdravstveno stanje pomno prati pošto su bili izloženi teškim uslovima u pećini.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy