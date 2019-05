Pogba se svađao sa navijačima, oni mole Olea da ga otjera

Fudbaler Mančester junajteda Pol Pogba još jedno se našao u centru pažnje.

Doduše ne zbog dobrih igara, već naprotiv, poslije još jedne blijede partije u porazu Junajteda na kraju sezone, od Kardifa na "Old Trafordu", 0:2.

Bio je to meč koji je bio prava slika haosa koji vlada na Teatru snova u posljednjih nekoliko sezona. Nezainteresovani, bezvoljni igrači i na kraju, bijesni navijači koji su došli u direktan sukob sa Pogbom.

Po završetku susreta, u momentima kada su se igrači i članovi stručnog štaba u takozvanom "počasnom krugu" opraštali od navijača do sljedeće sezone, Pogba je bio na udaru najzagriženijih navijača sa Stretford enda.

Paul Pogba receiving abuse from the Stretford end pic.twitter.com/MXe1p6YTRi #MUNCAR

Pogba je skinuo dres i poklonio ga jednom od mališana, te je zamolio navijače da im oproste na još jednoj lošoj igri i porazu, ali za mnoge je to bilo previše.

Krenule su prozivke na koje je Francuz prvo sarkastično aplaudirao, a potom su pojedinci zamolili Olea Gunara Solskjera da "otera Pogbu".

"Ti si je*eno go*no", bjesnio je jedan od navijača Junajteda.

Pogba mu je pokazao rukama da se smiri i spusti tenziju, na šta mu je ovaj odgovorio sa "Od...i".

Junajted je poslije odličnog starta sa Solskjerom u prva dva i po mjeseca, katastrofalno završio sezonu i posljedica će biti igranje u Ligi Evrope.

Tim je u potpunom rasulu, Ander Erera je već spakovao kofere, isto slijedi i Antoniju Valensiji, vjeruje se da će ovog ljeta biti još mnogo odlazaka.

Paul Pogba clashed with a section of angry Manchester United fans after their defeat to Cardiff pic.twitter.com/PCUiCZRxcK