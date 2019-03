Pogba ucjenjuje Real, traži da bude najplaćeniji igrač

Vezista Mančester junajteda Pol Pogba još nije donio odluku gdje će nastaviti karijeru, ali mediji prenose da je postavio ozbiljan uslov Realu.

Poznato je da je španski gigant pored Juventusa zainteresovan da ga angažuje i da je Pogba jedan od igrača koje bi Zinedin Zidan volio da vidi na "Santjago Bernabeu".

Ipak, to neće ići tako glatko. On je vezan ugovorom sa Junajtedom do 2021. godine, a uz to, traži da mu čelnici Reala obezbijede da u slučaju da dođe ima najveću platu u klubu.

Njegov agent Mino Raiola pregovara sa Špancima sa namjerom da iznudi godišnju platu od 13,65 miliona funti.

Italijsnski dnevnik "Tutosport" takođe prenosi i da je u Realu trenutno najplaćeniji Garet Bejl sa 11,9 miliona funti, dok je plata kapitena Serhija Ramosa 9,3 miliona funti.

Pogba trenutno u Mančester junajtedu ima 8,65 miliona funti godišnje, a nedavno je rekao kako "svaki igrač sanja da jednog dana zaigra za Real".