Poginuo sin Mihaela Balaka

Sin proslavljenog njemačkog fudbalera i reprezentativca te zemlje, Mihaela Balaka, Emilio Balak poginuo je u noći između srijede i četvrtka oko 2.10, vozeći svoj kvad u Portugalu, tačnije u gradu Troji u blizini kuće koju je njegov otac kupio, prenijeli su portugalski mediji.

Emilio Balak je imao 18 godina i tek nedavno je završio srednju školu, da bi se zaputio u Portugal na odmor i bio je jedan od troje djece koju je Mihael imao sa bivšom suprugom Simon Lamb.

Prema navodima Portugalaca, nesreća se dogodila oko 2.10 ujutru, a vatrogasci su morali da izvlače tijelo momka iz vozila.

Bivši klub Mihaela Balaka, engleski Čelsi, je izjavio saučešće putem svog Twitter naloga, dok su i navijači ovog kluba izrazili žaljenje za tragično nastradalim Emilianom Balakom.

"Svi koji imaju veze s našim klubom su šokirani i ožalošćeni zbog informacije da je Emilio Balak tragično nastradao u svojih 18. godina. Sve naše misli su uz Mihaela i njegovu porodicu", stoji u saopštenju "plavaca".

Detalji istrage još uvijek nisu poznati javnosti.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18. All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time.