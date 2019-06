Pogledajte Kavanijev promašaj karijere

Reprezentacija Urugvaja izgubila je sinoć nakon penala u četvrfinalu Kopa Amerike od selekcije Perua, a tragičari su bili njihove najveće zvijezde - Luis Suarez i Edinson Kavani.

Naime, Suarez jedini nije iskoristio udarac s bijele tačke u penal seriji, dok je Cavani u prvom poluvremenu promašio s mjesta odakle je zaista teško ne postići pogodak.

PSŽ-ov napadač je bio na četiri metra od gola s loptom na nozi pred gotovo nebranjenom mrežom, ali je umjesto realizacije uslijedio šok.

Loptu je poslao preko gola Peruanaca za nevjericu nesuđenog asistenta Suareza i svih urugvajskih navijača na tribinama.

Incase you missed this miss from Cavani #Uruguay#Peru #CopaAmerica#CopaAmericaBrasil2019#URUPER pic.twitter.com/OxQOJgSUPQ