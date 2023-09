Pogledajte brutalno zakucavanje Jovića: Dvorana u Manili proključala

Košarkaški Srbije bore se protiv Nijemaca za svjetsku titulu, a jedan od najboljih poteza u prvom poluvremenu imao je Nikola Jović.

On je pokazao svoju tehniku i atleticizam, kada se zaletio sa jednog na drugi kraj terena i silovito zakucao.

Ovo zakucavanje dodatno je podgrijalo atmosferu među srpskim navijačima pa je atmosfera u dvorani u Manili proključala.

Pogledajte video:

Nikola Jovic takes it all the way to the rim! #FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/6ktBQ5zurG