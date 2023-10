Pogledajte golčinu "Orlića" za pobjedu protiv Italije (VIDEO)

Mlada reprezentacija Srbije do 19 godina odigrala je spektakularan prijateljski susret protiv selekcije Italije i slavila sa 5:4, a posebno će se pamtiti sjajan gol Jovana Mijatovića koji je u nadoknadi donio pobjedu "Orlićima".

Čak tri preokreta su viđena na meču - Azuri su vodili 1:0, Srbija je zatim preokrenula na 3:1, a zatim se vratila prednost na stranu Italijana od 4:3, da bi srpski kolektiv na kraju slavio u nevjerovatnoj završnici.

U19 | 5-4 Down 0-1. Up 3-1. Down 3-4 & still won in the dying minutes, with a top-class volley by who else than Jovan Mijatović. This generation never gives up. They don't play the prettiest football, but they're absolute winners. pic.twitter.com/7Kkxgf0tqs