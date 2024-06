Pogledajte kakav gol je priznat u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (VIDEO)

Igor Štimac i indijska fudbalska reprezentacija koju vodi kao selektor bili su blizu senzacije, ali su na kraju ipak poraženi od Katara u utakmici azijskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Štimčeva ekipa vodila je sve do 20 minuta prije kraja utakmice, a onda je primila dva gola i ostala bez šansi za plasman na SP.

Naime, Indija je osvojila samo pet bodova u šest odigranih kola i završila na trećem mjestu u grupi A te ostala bez plasmana u sljedeću rundu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a moraće igrati i dodatne kvalifikacije za Azijski kup, piše Index.hr.

Posebne kontroverze na meču izazvao je pogodak Katara za 1:1 kod kojeg je, prilično je jasno prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, lopta izašla iz igre prije nego ju je igrač Katara vratio u kazneni prostor i asistirao za izjednačujući pogodak.

Sudije na terenu to nisu vidjeli pa je pogodak priznat.

The king of robbers Qatar robbed India of a World Cup qualifying spotpic.twitter.com/39TiYG66zh