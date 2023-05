Pogledajte kako je Inter u tri minuta bacio Milan na koljena (VIDEO)

Milan i Inter na San Siru igraju prvu utakmicu polufinala Lige šampiona, a Inter je u ranoj fazi utakmice sa dva gola šokirao velikog gradskog rivala.

Prvo je u 8. minutu za vođstvo gol postigao Edin Džeko.

Nakon ubačaja iz kornera Džeko je dobio duel s Kalabrijom i iz voleja zakucao loptu u rašlje za vođstvo Intera.

Dzeko The 37yo still getting it done for Inter. His 14th goal of the season.#UCL #MilanInter pic.twitter.com/sBtLBgWkz7