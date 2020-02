Pogledajte kako je Modrić završio na travi nakon driblinga De Brujnea

Kevin de Brujne odigrao je sinoć u trijumfu Mančester Sitija na gostovanju kod madridskog Reala (1:2) jednu od najboljih utakmica ove sezone, a Belgijanac je bio nezaustavljiv na stadionu Santijago Bernabeu.

Asistirao je Gabrielu Hesusu u 78. minutu susreta za izjednačenje, a onda je pet minuta kasnije pogodio sa bijele tačke i donio trijumf Građanima u prvom susretu osmine finala Lige šampiona.

Društvenim mrežama širi se snimak iz 81. minuta kada je Belgijanac sjajno promijenio pravac na sredini terena i driblingom izbacio Luku Modrića iz ravnoteže, a reprezentativac Hrvatske je potom pao na zadnjicu.

Revanš susret igra se 17. marta na stadionu Etihad u Mančesteru.

Kevin de Bruyne showing Luka Modric who's the boss. Totally outclassed him at his own backyard#KDB #RMUCL #RMMCI pic.twitter.com/3dvvwKMRle