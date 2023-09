Pogledajte kako je TSC senzacionalno poveo protiv Vest Hema (VIDEO)

Fudbaleri TSC-a prvi put ikada igraju u grupnoj fazi nekog UEFA takmičenja, a protivnik u prvom kolu Lige Evrope im je Vest Hem protiv kojeg su senzacionalno poveli 0:1.

Ogbona je u 47. minutu je napravio veliku grešku, a Petar Stanić mu ukrao loptu i pogodio za vođstvo srpskog predstavnika.

PETAR STANIĆ (2001) GIVES TSC THE LEAD AGAINST PREMIER LEAGUE SIDE WEST HAM WITH THEIR FIRST EVER EUROPEAN GROUP STAGE GOAL!!!!pic.twitter.com/08yqeKiA9i