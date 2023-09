Pogledajte kako je Zvezdin klinac "izvozao" beka Mančestera (VIDEO)

Mladi fudbaler Crvene zvezde Vladimir Lučić dobio je sinoć šansu da zaigra na "Etihadu" protiv šampiona Evrope Mančester sitija i odmah je pokazao svoj talenat.

On je u 77. minutu ušao u igru, a već njegov treći kontakt sa loptom oduševio je fudbalski svijet.

Zvezdin klinac je u tom napadu "izvozao" Kajla Vokera, jednog od najboljih bekova na svijetu.

"Morao sam to da uradim", rekao je dvadesetjednogodišnji Lučić poslije meča.

Vladimir Lučić (21, LW) came on in 77th minute & with his 3rd ball contact treated Kyle Walker - 1 of the best 1v1 defenders in the world - like your average Superliga FB. Nothing came of it, but it shows his fearless attitude. More to come.pic.twitter.com/bWiBp2i5B8