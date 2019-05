Pogledajte kako je fudbaler "prodao" foru dječaku

Španski napadač Dijego Kosta (30) karijeru je izgradio svojim beskompromisnim stilom, žestokim duelima i "dugim jezikom", a na prijateljskoj utakmici svog Atletika i izraelskog Beitar Jerusalema pokazao je i vrckavu stranu.

Kosta je sa saigračima prije utakmice odradio uobičajeno pozdravljanje publike, a društvo igračima pravili su mališani, kako i priliči svakom većem fudbalskom događaju u modernoj fudbalskoj eri.

Diego se sa "svojim" klincem lijepo zabavljao, ali je susjednog odlučio malo zadirkivati pa mu je prodao staru foru. S druge strane ga je potapšao po ramenu pa brzo maknuo ruku, a zatim je hladan kao špricer pogledom odlutao prema tribinama. Zbunjeni dječak u nevjerici se okretao, a Kosta mu je štos prodao još jednom.

Društvo se nasmijalo, ali Kosti sigurno nije bilo do šale jer ne voli gubiti ni na prijateljskoj utakmici. Beitar ih je srušio 2:1.

@diegocosta has apparently been socialising with my father lately .. Dad literally does this ALL THE TIME ..pic.twitter.com/SUGdNTmb0F