Pogledajte kako je golman postigao "najluđi" autogol sezone

U utakmici osmog kola Bundeslige Bajer Leverkuzen je u gostima kod Arminije slavio 2:1. Gosti su poveli u 27. minutu golom Baileyja, a u 47. minuui dogodio se možda i najkomičniji trenutak sezone u Bundesligi.

Golman Leverkuzena Lukas Hradecki je postigao možda i najbizarniji autogol ove sezone.

Finski golman je jednu povratnu loptu želio ispucati, no ona mu je prešla preko noge i završila mu iza leđa.

Own goal of the century by Bayer Leverkusen goalkeeper Lukas Hradeckypic.twitter.com/tvmxzzIaCc