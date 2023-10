Pogledajte kako je golman u 97. minuti prokockao pobjedu (VIDEO)

Sporting Gijon je na nevjerovatan način izbjegao poraz od Real Zaragoze u 11. kolu španske druge lige.

Naime, Zaragoza je vodila do 86. minute rezultatom 2:0, a onda je Gijon prvo smanjio rezultat da bi u posljednjim trenucima, u 97. minuti, došao i do izjednačenja zahvaljujući velikoj greški golmana gostiju.

Gaetan Poussin je imao loptu u rukama te ju je odlučio spustiti na travu, ali nije primijetio da se iza njega nalazi Pablo Insua.

Domaći fudbaler je samo lagano pokupio loptu i iskoristio činjenicu da je Poussin bio daleko od gola i tako postigao pogodak vrijedan boda.

| BIG goalkeeper mistake made in 97' minute in Sporting de Gijón vs Zaragoza A mistake that cost the match pic.twitter.com/3Q2JohmQxH

— Red Card Alert (@collinabanter) October 14, 2023

"Čista intuicija. Kako sam nakon ranije akcije ostao iza golmana, shvatio sam da niti jednom nije pogledao prema nazad, pomislio sam da bi to mogla biti mogućnost. Bilo je to zbog okolnosti utakmice jer sam tada praktično bio napadač te sam mogao iskoristiti tu situaciju i zabiti. Vrlo je pozitivno što smo uspjeli izvući remi", objasnio je svoj potez Insua, prenosi Klix.

Inače, Zaragoza je sada na trećem mjestu španske druge lige, dok je Gijon na devetoj poziciji.

