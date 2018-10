Gotovo nestvarna bila je situacija u osmom minutu, kada su fudbaleri Kolorada u jednom napadu praktično promašili nekoliko zicera.

Lopta nikako nije htjela u gol, ispriječili su se odbrambeni igrači Minesote na svakom koraku.

Mi smo u ovih nekoliko sekundi izbrojali pet izglednih prilika.

How did it stay out?! #MINvCOL https://t.co/NP0yRaXqiI