Pogledajte reakciju engleskih komentatora na Mesijev gol

Lionel Mesi čudesno izvedenim slobodnim udarcem u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona protiv Liverpula oduševio je fudbalski svijet.

Argentinski čarobnjak nije ostavio ni milimetar šanse Liverpulovom golmanu Alisonu Bekeru, lopta je zaobišla živi zid i uletjela u mrežu tik uz mjesto gdje se spajaju prečka i stativa.

Savršeno izveden slobodnjak izazvao je i ludu reakciju engleskih velikana Gerija Linekera i Rija Ferdinanda.

Njih dvojica su na Kamp Nou bili u ulozi stručnih sukomentatora "BT Sporta", a kada je Mesijev projektil iz slobodnjaka ušao u mrežu, potpuno su se raspametili.

U komentatorskoj kabini pogledali su se u nevjerici i počeli da slave Mesijev pogodak, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Iako su obojica Englezi, imaju svoje razloge koji su ih sinoć “vezali” za Barcelonu. Lineker je tri sezone svoje igračke karijere proveo u Barci, dok Ferdinand, kao istinska legenda Liverpoolova najvećeg rivala Manchester Uniteda, također nije imao ništa protiv toga što je Messijev slobodnjak završio iza Alissonovih leđa.

