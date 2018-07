Pogledajte sjajnu odbranu Ljorisa

Pri rezultatu 1:0 za Francusku u polufinalnom meču Svjetskog prvenstva Urugvaj je imao sjajnu šansu za izjednačenje.

Varan je u 40. minutu donio prednost Francuskoj nakon sjajnog ubačaja Grizmana, asamo četiri minuta kasnije Ugo Ljoris ih je spasio.

Urugvaj je imao sjajnu šansu za izjednačenje preko Kaseresa.

Kaseres je dočekao loptu na glavu nakon centaršuta iz slobodnog udarca i uputio odličan udarac.

Međutim, golman Francuske se ispružio koliko je dug i sjajno odbranio.

Odbio je loptu na nogu Dijegu Godinu, ali ovaj je promašio cijeli gol, pa je rezultat ostao nepromijenjen.

WHAT A SAVE FROM LLORIS WOW THIS IS INCREDIBLE!! #URUFRA #WorldCup pic.twitter.com/T4m3BECaxl