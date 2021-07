Pogledajte šta je Kjelini uradio Špancima prije izvođenja penala

Fudbalska reprezentacija Italije plasirala se u finale Evropskog prvenstva, na Vembliju je poslije penala savladala Španiju 1:1 - 4:2

Italijani su poveli u 60. minutu sjajnim golom Federika Kijeze, a izjednačio je Alvaro Morati u 80. minutu, koji je potom tokom penal serije bio tragičar "furije".

U penal seriji odlučio je baš promašaj Morate, Luiđi Donaruma je odbranio njegov udarac u četvrtoj seriji, a potom je Žoržinjo odveo Azure u četvrto finale u istoriji.

Ali, nešto zanimljivo desilo se prije izvođenja penala, kada su se kapiteni Italije Kjelini i Španije Alba sa sudijama dogovarali oko uslova za izvođenje penala.

Kjelini je izgubio u bacanju novčića, ali je ubijedio sve da šutiraju kako je on zamislio. Djeluje da je Kjelini ubijedio Albu da šutiraju prvi i to na gol iza koga se nalaze navijači Italije. Kjelini je bio totalno opušten prije izvođenja penala, šalio se, dok je Alaba s druge strane pokušavao da se koncentriše na ono što ga čeka.

Even if Chiellini loses the toss, you'll still shoot whichever way he says.pic.twitter.com/3Y0IkLCds4