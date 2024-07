Pogledajte u kakvom stanju su Rumuni ostavili svlačionicu nakon ispadanja s Eura

Fudbalska reprezentacija Rumunije eliminisana je s Eura pošto je u osmini finala poražena od Nizozemske rezultatom 3:0.

Rumuni su po završetku meča napravili gest vrijedan pažnje i zbog stanja u kom su ostavili svlačionicu morala je da se oglasi čak i UEFA.

Sve su očistili za sobom Rumuni i svlačionica se bukvalno sijala, pa su ljudi zaduženi za društvene mreže UEFA podijelili fotografiju i napisali: "Savršeni gosti!"

The perfect guests. Following their elimination from #EURO2024 last night, @hai_romania left their Munich dressing room spotless with a touching letter to their German hosts. pic.twitter.com/UZwmxqxyjk