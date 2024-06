Pogledajte zašto je policija u Hamburgu upucala čovjeka sa sjekirom

Policija u Hamburgu danas je upucala čovjeka koji je mahao sjekirom i koji je kako se navodi imao namjeru da napadne navijače koji su došli da gledaju utakmicu Poljske i Nizozemske.

Upucan je nakon što je sa sjekirom u ruci prvo krenuo ka policiji a potom se oglušio na upozorenja da je baci na zemlju. Kako se navodi iz ruksaka je izvadio Molotovljev koktel i tek kada je krenuo da ga upotrebi policija je upotrebila vatreno oružje.

Ubrzo je stigla i hitna pomoć a nije poznato u kakvom je zdravstveno stanju.

16.06.2024 EURO 2024 Police have shot down a man armed with an axe at the Reeperbahn in Hamburgnear Netherlandsfans (12:30)https://t.co/xhkerIV5On pic.twitter.com/NqiCi8Swm1