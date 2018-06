Pogodak Meksika izazvao zemljotres, bukvalno!

Fudbaleri Meksika ostvarili su istorijsku pobjedu protiv Njemačke u svojoj prvoj utakmici na SP-u u Rusiji, u okviru grupe F.

Manuela Neura slomio je Hirving Lozano u 35. minuti susreta i doslovno izazvao - zemljotres!

Naime, u trenutku kada su navijači u Mexico Cityju pali u trans, seizmološki zavod SIMMSA zabilježio je podrhtavanja tla. Dva manja potresa zabilježio je i geološki institut koji je potvrdio podrhtavanja u 11:32 po lokalnom vremenu što je tačno vrijeme kada je Lozano zabio pogodak Nijemcima.

Objasnili su da je potres izazvan umjetnom reakcijom, najvjerojatnije zato što je mnogo ljudi istovremeno skočilo.

The celebrations immediately after Mexico’s goal against Germany caused an earthquake in Mexico City, according to the Institute of Geological and Atmospheric Research.



