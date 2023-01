Pojačanje od 100.000.000 u Čelsiju

​Ukrajinski fudbaler Mihajlo Mudrik zvanično je postao član Čelsija.

Londonski klub ga je preoteo gradskom rivalu Arsenalu, a Šahtjoru će na ime obeštećenja pripasti 70 miliona evra + 30 kroz bonuse.

"Srećan sam što sam potpisao za Čelsi. Ovo je veliki klub u fantastičnoj ligi i veoma atraktivan projekat za ovu fazu moje karijere. Uzbuđen sam što ću sarađivati sa Gremom Poterom i od njega učiti", rekao je Mudrik po dolasku.

Krilni fudbaler je sa Čelsijem potpisao ugovor na osam i po godina. Mudrik je postao drugo najskuplje pojačanje tog tima u istoriji iza Romelua Lukakua. Podsjetimo, sam igrač je u više navrata, u manjoj ili većoj mjeri suptilno, nagovještavao da bi želio da pređe u Arsenal, prenosi b92.

Mudrik je za Šahtjor odigrao 44 utakmica i postigao je 12 golova. Za reprezentaciju Ukrajine nastupio je na osam mečeva.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues.