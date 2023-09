Poketino i limun?

Dvije stvari u koje vjeruje trener Čelsija, Maurusio Poketino su naporan rad i moć limuna da upija svu negativnu energiju iz njegove kancelarije.

To je sam argentinski stručnjak otkrio engleskim medijima kojima je objasni da duboko vjeruje u moć ovog voća i da ga nosi svuda sa sobom.

"Limun nije magično voće, ali ima veliku moć i zaista vjerujem u to. Recimo kad sam bio trener Totenhema počeo je da 'radi' tek poslije dvije godine. Treba samo vjerovati u njega i dati mu vreme. Ali, ljudi moraju da znaju da limeta i limun nisu isto. To treba razlikovati", rekao je Argentinac.

Šef stručnog štaba "plavaca" je naglasio da u svojoj kancelariji ima nekoliko stabljika ovog ljekovitog voća i to različite vrste.

"Nekada sam mislio da mi može pomoći samo žuti limun, ali sam shvatio da to mogu i sve druge sorte, pa zato kod mene u kancelariji ima i zelenih, a donosio sam ih iz Italije, Španije i drugih lokacija. Možda bi mi pomoglo i kad bi postojao plavi limun", aludirao je Poketino na boju dresova londonskog kluba, prenosi "Arena sport".

Takođe je dodao:

"Limun vas oslobađa negativne energije tako što je upija iz vaše okoline. On je zapravo barijera koja vas štiti i ja duboko vjerujem u to". Međutim, kako sada stvari stoje, pomenuta teorija ne pomaže mnogo Poketinu, budući da je njegov Čelsi od 1. jula kad je on preuzeo kliub, ostvario samo jednu jedinu pobjedu.