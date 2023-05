Poketino novi menadžer Čelsija

Maurisio Poketino će uskoro i zvanično postati novi menadžer Čelsija, pošto je dogovorio sve uslove višegodišnjeg ugovora sa vlasnikom "plavaca" Tedom Bolijem, javlja britanski "Independent".

Argentinac će, kako piše "Independent", dobiti značajna finansijska sredstva da nastavi započetu rekonstrukciju Čelsija koji je od dolaska Bolija na mjesto vlasnika već potrošio preko 600 miliona evra na pojačanja.

Čelsi sljedeće godine neće igrati evropska takmičenja, pa će fokus kluba biti na plasmanu među četiri prvoplasirane ekipe i povratak u Ligu šampiona.

Poketino je prema istom izvoru već predao Boliju spisak sa željama za pojačanja, a na njemu su golman Emilijano Martinez, vezni igrači Deklan Rajs i Aleksis Mekalister, kao i napadači Hari Kejn i Lautaro Martinez.

Uz to, Argentinac će napraviti veliku čistku i očekuje se da klub napuste Pjer-Emerik Obamejang, Hakim Ziješ, Kristijan Pulišić, Konor Galaher, Armando Broja, Kepa Arizabalaga i Cezar Azplikueta.

Zvanično imenovanje Poketina se očekuje narednih dana, a do kraja sezone ekipu će voditi Frenk Lampard. Argentinski stručnjak se tako poslije nepune četiri godine vraća u Englesku, gdje je radio od 2013. do 2014. u Sautemptonu, a zatim od 2014. do 2019. u Totenhemu.

Posljednji angažman bio mu je u Pari Sen Žermenu, koji je vodio od početka 2021. do ljeta 2022. godine. Jedine trofeje u trenerskoj karijeri koja traje 14 godina osvojio je upravo sa "svecima", sa kojima je bio šampion Francuske i osvajač Kupa 2022. godine.