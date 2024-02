Pola godine bez poraza: Moćni Borac gazi

U posljednjoj utakmici 19. kola WWin lige BiH fudbaleri Borca su večeras na Gradskom stadionu savladali ekipu Tuzla Siti sa 2:1.

Velika tri boda Banjalučanima donio je Jovo Lukić.

Crveno-plavi su tako na najbolji mogući način iskoristili kikseve prvih pratioca (Zrinjski, Velež, Sarajevo). Sada imaju 48 bodova, devet više od Zrinjskog, 14 od Veleža i čak 15 od Sarajeva. Tim Vinka Marinovića na kontu ima svega jedan poraz i to na početku sezone od Željezničara (12. avgust). Od tada, su nanizali 18 utakmica bez poraza. Dakle, bez poraza su u domaćim takmičenjima punih šest mjeseci.

U otvorenoj igri sa obje strane Borac je bio bolji. Trenutak odluke u prvom dijelu se desio u 24. minuti. Terzić je centrirao, a najviši u skoku je bio Jovo Lukić koji je pogodio za slavlje domaćih navijača.

Imao je Borac incijativu i još nekoliko prilika, prijetili su i gosti, a sve dileme oko pobjednika rješene su u 53. minuti. Ponovo je pogodio Lukić, ovaj put na asistenciju Kvržića. Imali su domaći još nekoliko velikih prilika do kraja, ali gosti su ti koji su postigli utješni pogodak. Mrežu domaćih zatresao je Mirzad Mehanović u 84. minuti. Do kraja ipak nisu mogli do boda.

Borac u narednom kolu gostuje u Mostaru kod ekipe Veleža.

Poredak: Borac 48, Zrinjski 39, Velež 34, Sarajevo 33, Sloga 28...

