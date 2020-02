Policajac brutalno pretukao maloljetnog navijača (UZNEMIRUJUĆE)

Video brutalnog napada policajca na jednog maloljetnog navijača Barnslija prije početka utakmice protiv Šefilda širi se društvenim mrežama.

Iako je situacija izgledala bezazleno, jedan policajac napao je navijača sleđa i udario ga pendrekom po glavi, a on je pao kao pokošen.

Maloljetni navijač je završio s velikom rasjekotinom na glavi.

Video je ubrzo postao viralan, a mnogi osuđuju policijsku torturu, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Policija Južnog Jorkšira potvrdila je da je svjesna snimka i da je istraga u toku.

@syptweet @itvcalendar #barnsleyfc #swfc full video that I luckily filmed and as you can tell by my language I was outraged as everyone seeing this should. Justice will come for the lad pic.twitter.com/SEyzOzqAU4