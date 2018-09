Policajac nakon gola potegao pištolj na igrače kluba za koji navija

Utakmicu kenijske fudbalske lige između Zoo Keriha i Bandarija u nedjelju obilježio je nesvakidašnji incident.

Nakon što je Zoo u zadnjim sekundama postigao gol za 1-1, muškarac je izvukao pištolj i njime počeo da prijeti igračima Bandarija. Da stvar bude gora, navodno je riječ o policajcu.

"Liga želi da obavijesti sve akcionare i navijače da je pokrenuta istraga nakon incidenta u kojem je navodno učestvovao predstavnik organa javnog reda, te igrači Bandarija. Osiguraćemo bezbjednost igrača, službenih osoba i navijača širom zemlje", poručili su iz lige, prenosi portal "100posto.hr".

Ipak, kenijski navijači neće biti pretjerano mirniji nakon ove objave jer to nije prvi put da je na utakmici tamošnje lige potegnut pištolj.

Prvi put se to dogodilo prije dvije godine kada je navijač na utakmici Ulinci Starsa i AFC Leopardsa takođe prijetio pištoljem.

@DCI_Kenya @NPSOfficial_KE @DPPS_KE The man on this pic is alleged to be a law enforcement officer apparently he attempted to draw a gun in an altercation with football players in a match Zoo vs Bandari.This is Criminal take action pic.twitter.com/38z4MFbqsu