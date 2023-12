Policija istražuje radovanje igrača Aston Vile poslije gola (VIDEO)

BRENTFORD - ​Britanska policija otvorila je istragu oko načina proslave pogotka fudbalera Aston Vile, Olija Votkinsa u utakmici 17. kola engleske Premier lige, protiv Brentforda.

Aston Vila je na gostovanju pobijedila Brentford rezultatom 1:2, a najbolji klupski strijelac Votkins u 85. minuti je postigao pobjednički pogodak. Nakon toga je odšetao do suparničkog gola te je kroz mrežu imao žustru poruku prema nekome u publici, a potom je u istom smjeru uperio i prst.

Ollie Watkins: "There was one person who was abusing me all game. The celebration wasn't to anyone else, it was directed directly at him!" 85th minute winner from OW vs Brentford. pic.twitter.com/X07q5Vf9YT