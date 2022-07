Policija pretresala fudbalera Milana, pištoljima nišanili saputnike

Nevjerovatna scena odigrala se na ulicama Milana kada je greškom pretresen fudbaler Milana Timue Bakajoko, a to sve su zabilježili prolaznici pa društvenim mrežama kruže snimci događaja.

Italijanska policija presrela je automobil u kojem je sa prijateljima bio francuski fudbaler. Kako se vidi na snimku policajac je pretresao fudbalera od glave do pete, dok su ostali policajci držali na nišanu njegove kolege u automobilu. Ubrzo su shvatili o kome se radi i da imaju pogrešnog čovjeka pa su ga pustili.

Ono što može da se vidi na snimku jeste da se Bakajoko nije opirao nego je pustio policiju da radi svoj posao.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else. Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?” pic.twitter.com/B0PTYiXnc5