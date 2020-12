Policija zadržala Koromana na granici pri ulasku u Srbiju

Bivši srpski fudbaler, nekadašnji reprezentativac i igrač Zvezde Ognjen Koroman, priveden je od strane srpske policije po ulasku u Srbiju iz Republike Srpske, piše portal "Direktno.rs".

Kada je Koroman, koji već neko vrijeme boravi u Republici Srpskoj, u nedjelju ujutro stigao na granični prelaz Karakaj kod Zvornika da preuzme sina i odvede ga na zimovanje na Jahorinu, nije ni sanjao da će ga policija Republike Srbije tretirati kao nepodobnu osobu.

Bivši fudbaler je bio van sebe poslije ovoga što mu se dogodilo.

"Ostao sam šokiran, besan, privela me je policija odmah po ulasku u Srbiju. Bukvano su me priveli, okružili policijom, a zatim me sa sinom od devet godina drže u automobilu već tri sata. Tretiraju nas kao da smo da ne kažem šta", kaže za "Direktno.rs", Koroman.

Objašnjenje zbog čega je priveden je izostalo, kaže Koroman.

"Ne znaju ni oni sami zašto sam neprijatelj broj jedan, da li sam priveden, zbog čega ne smem da se vratim u Republiku Srpsku. Kažu, čekaju naređenja iz Beograda, navodno će policija iz prestonice doći po mene da me ispituje. O čemu, ne znaju ni oni mada su korektni, ljubazni. Svašta sam doživeo u životu, ali ovakvu bruku nisam. Čekamo, šta drugo", kaže Ognjen.

Podsjetimo, Ognjen je nedavno pričao o namještenim utakmicama u srpskom fudbalu, čak je i najavio da će meč posljednjeg kola Superlige Napredak - Novi Pazar, biti izrežiran, i time ustalasao javnost, ali nije poznato da li su ta njegova saznanja o "namještanju utakmice" razlog zbog kojeg je priveden.