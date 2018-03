Političar osumnjičen da je ucjenjivao fudbalera Zvezde nagim fotografijama

Nemanja Marković (25), bivši predsjednik omladine Beograda Nove stranke, uhapšen je zbog sumnje da je od bivšeg fudbalera Crvene zvezde Mihaila Ristića (23) tražio 5.000 evra da ne bi objavio njegove kompromitujuće fotografije, javljaju beogradski mediji.

Marković i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde koji sada brani boje Sparte iz Praga, navodno su bili bliski prijatelji sve dok Marković nije pokušao da se okoristi od svog druga.

Kako "Blic" piše, mladi fudbaler dopisivao se sa jednom djevojkom kojoj je u nekom trenutku poslao i svoje nage fotografije. Te iste fotografije djevojka je proslijedila Markoviću, a istragom se utvrđuje u kakvoj su vezi bili bivši član Nove stranke i djevojka koja mu je dostavljala provokativne fotografije Zvezdinog igrača.

"Osumnjičeni je odlučio da poznanika ucjenjuje i od njega je zatražio 5.000 evra. Zaprijetio mu je da će u suprotnom u javnosti objaviti njegove kompromitujuće fotografije", kaže neimenovani sagovornik "Blica", navodno upoznat s istragom.

Fudbaler, koji sada igra za klub iz Praga, početkom ovog mjeseca platio je svom drugu 300 evra, kako bi ga ostavio na miru. Međutim, osumnjičeni Marković ubrzo ga je pozvao i zatražio ostatak novca i dalje prijeteći objavom fotografija, dodaje beogradski list.

Bivši prvotimac Zvezde tada je shvatio da Marković neće odustati od ucjene, pa ga je prijavio policiji. Napravili su zasjedu za mladog ucjenjivača koji je često stavljao fotografije sa fudbalerom na svoje profile na društvenim mrežama.

Na prijedlog policije i tužioca, fudbaler je odlučio da se sastane sa Markovićem i da mu preda dogovorenu sumu. Ubrzo poslije prijema novca, Markoviću su operativci stavili lisice na ruke.

"Kod uhapšenog su pronađeni mobilni telefon sa snimcima fudbalera, kao i kompletna prepiska", dodaje sagovornik "Blica".

Nakon što je uhapšen, Markoviću je određeno zadržavanje do 48 sati, a on je sproveden na saslušanje u Drugo osnovno tužilaštvo, čiji je tužilac tražio da mu se odredi pritvor do 30 dana kako ne bi uticao na svjedoke.

