Poljaci i Nizozemci otvaraju treći dan EP: Ovo su startne postave

Fudbalske reprezentacije Poljske i Nizozemske danas otvaraju treći dan Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

U pitanju je meč prvog kola Grupe D a od 15 časova na "Folskpark stadiona" u Hamburgu će istrčati sljedeće postave.

Poljska igra po sistemu 3-4-3 a to su: Ščensni – Bednarek, Kivior, Salamon – Frankovski, Zalevski, Zjelinski, Romančuk – Šimanjski, Urbanjski, Buksa.

Urbański, the youngest player in the Poland squad, starts in Hamburg #EURO2024 | #POLNED pic.twitter.com/UWDQ1ZkwZP