Poljak ispisao istoriju Evropskih prvenstava

Reprezentativac Poljske Kačper Kozlovski je sa 17 godina i 246 dana postao najmlađi fudbaler koji je zaigrao u završnici jednog Evropskog šampionata.

Kozlovski je na meču između Španije i Poljske ušao u igru na počeku drugog poluvremena umjesto skoro duplo starijeg 31-godišnjeg Mateuša Kliha.

Mladi vezista Pogona iz Šćećina se muški na sredini terena borio sa veznim fudbalerima Crvene furije i na kraju zajedno sa reprezentativnim kolegama slavio prvi osvojeni bod na Euru.

Inače, najmlađi reprezentativac u kvalifikacijama za EURO je Norvežanin Martin Edegor koji je debitovao za Norvešku sa 15 godina i 300 dana.

Najmađi fudbaler u finalu jednog Evropskog šampionata je Portugalac Renato Sančez koji je 2016. protiv Francuske zaigrao sa 18 godina i 327 dana.

