Polugoli Nejmar i Kavani na žurci poslije poraza od Dortmunda

​Zvijezde Pari Sen Žermena na čelu sa Nejmarom samo dva dana poslije poraza u Dortmundu od Borusije (2:1) napravili su veliku žurku u prestonici Francuske.

Povod su bili rođendani Edinsona Kavanija, Anhela Di Marije i Maura Ikardija, na kome su bili pozvani igrači sa suprugama.

Da stvar bude gora po sve iz kluba, slavlje sa žurke u Parizu izašlo je na društvene mreže, piše B92.

Vođa proslave i najveseli bio je Nejmar, uvijek raspoložen za takvo druženje, što se moglo vidjeti po snimcima.

Hit na internetu je "đuskanje" Kavanija, Nejmara i Kejlora Navasa golih do pojasa, što je šokiralo trenera Tomasa Tuhela.

"Bio sam iznenađen kada sam video snike i takvim ponašanjem. Možete da budete uvjereni da smo razgovarali u tome u klubu. Bolje je da ostane među nama. Ne bih govorio o tome javno", rekao je Tuhel.

"Greška je što su takve stvari objavljene. Svi se slažemo sa tim i svjesni smo. Žurka je zakazana prije utakmice u Dortmundu i nema veze sa rezultatom", pokušao je da opravda proslavu Tuhel pred duel sa Bordoom.

To nije prvi put da se igrači PSŽ-a dobro zabavljaju, takav slučaj je bio prilikom rođendana Nejmara, čak i prije utakmica sa Realom u osmini finala Lige šampiona.

It went off at Cavani, Icardi and Di Maria’s joint birthday party last night pic.twitter.com/avhV15gBrh