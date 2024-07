Poluvrijeme u Albaniji: Jovo Lukić donio izjednačenje Borcu (VIDEO)

Fudbaleri Egnatije i Borca odigrali su prvo poluvrijeme revanša prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona rezultatom 1:1.

Počelo je dosta otvoreno, ali i sa brojnium uvredama upućenim klubu iz Banjaluke čak je se u jednom momentu desio i prekid.

Nakon što se nastavio domaći tim je u 16. minutu došao do dobre šanse i vođstva, tako što je Abduraman Fangaj proigrao Meliha Ibrahimoglua koji je postigao gol za 1:0.

Priliku za Borac na drugoj strani imao je Damir Hrelja šutem s oko 20 metara, ipak to je odbranio golman domaćih.

Onda je 30. minutu Jovo Lukić iznenada došao do lopte, oslobodio se jednog čuvara i šutirao, a nakon što se lopta odbila od jednog protivničkog igrača lobovala je golmana za 1:1.

Jovo Lukic equalises for Borac against Egnatia in Albania with one of the most Sunday League goals you'll ever see.pic.twitter.com/JBiibmQgPE