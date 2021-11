Popović: Prvo mesto u grupi je i dalje dostižno

Dok se Partizan nije stabilizovao i "uhvatio konce" formacije 3-5-2 za koju se trener Aleksandar Stanojević iznenada odlučio pred meč sa Gentom, golman crno-belih Aleksandar Popović se potrudio da "zadrži nulu" na semaforu.

Ekipa nije imala automatizme u tim uvodnim momentima, odbrana se povijala, rival prijetio, ali je u svakoj situaciji, svakoj prijetnji mladi čuvar mreže bio koncentrisan i na pravom mjestu.

Kasnije, kada je ekipa proigrala i Popoviću je bilo lakše, no, neosporno je da je do kraja utakmice sa Belgijancima (1:1) bio jedna od najjačih karika u timu.

"Uvijek dajem sve od sebe i to se vraća na terenu. Bez obzira na lični učinak, ostaje žal za propuštenom prilikom da ostvarimo pobedu. Cela ekipa je dobro igrala odbranu, igrači Genta nam nisu stvarali mnogo šansi, ali im je, nažalost, dovoljna je bila ta jedna situacija. Dogodilo se loše pomeranje, preuzimanje, a ekipe poput Gent uvek koriste takve situacije", kaže Aleksandar Popović.

Početak nije bio sjajan, trebalo je vremena da ekipa shvati sve zahtjeve u novom sistemu.

"Izašli smo u drugoj formaciji, u odnosu na onu koju stalno igramo. Nismo igrali do sada ovako, samo na pripremama i to ne previše. Pride, imamo dosta povređenih igrača, ali šef uvek rotira i svi imaju šansu da se dokažu, svi su spremni i u formi kada dođe momenat. Zato se i nije se videla razlika na terenu. Izašli smo hrabro i pokazali da možemo i dalje da se borimo za prvo mesto u grupi. Smatram da nije sve još rešeno, naprotiv, sve je u igri", dodaje on.

Partizan se sada okreće domaćem takmičenju, u kome je lider, a posljednji rival pred pauzu je Proleter, koji gostuje u Humskoj u nedjelju od 20.15 časova.

"Imamo prednost koju moramo da sačuvamo i posle meča sa Proleterom, jer smo posle dužeg vremena prvi na tabeli i to imponuje. Borba za titulu će biti do poslednjeg kola i spremni smo na tako nešto", zaključuje Aleksandar Popović.