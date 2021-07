"Poraz Hrvatske je kao Kosovski boj"

Traju reakcije u Hrvatskoj nakon eliminacije sa Evropskog prvenstva u fudbalu.

"Vatreni" su u osmini finala izgubili od Španije poslije produžetaka rezultatom 5:3, ali se u komšiluku više od povratka od 1:3 do 3:3 u posljednjih 10 minuta regularnog dijela, priča o primljenim golovima kada je Ante Rebić menjao kopačke, odnosno, Josip Gvardiol pio vodu.

Svoj komentar dao je i Ilija Lončarević, 76-godišnji trener Intera iz Zaprešića,koji je imao nesvakidašnje poređenje poraza Hrvatske.

"To je stvar odluke da se ide drastično rješavati. Je li Ante Rebić, bez obzira na neoprezan, čak sirov izlazak s tom izjavom, još vruć od svega toga, napada zbog one situacije s kopačkama… Treba li ići drastično? Treba ako je Rebić s tom izjavom narušio atmosferu u reprezentaciji. No, mora li biti odmah udaljen? Jer takmičenje se završilo", rekao je Lončarević, a nekako cijelu situaciju povezao sa Srbima i Kosovskom bitkom iz 1389. godine:

"Imam neke svoje primjedbe u vezi naših komentatora na televiziji. Prvo, htio bih da budu konkretniji. Ja samo slušam o našim fenomenalnim igračima, fenomenalnom ovom, o odličnom rezultatu, odličnih 10 minuta protiv Čeha, Španaca. Počeli smo da slavimo poraze kao Srbi Kosovsku bitku. Pa ne možemo baš slaviti poraze", dodao je hrvatski trener.

