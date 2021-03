Portugal vodio 2:0, Mitrović i Kostić donijeli bod Srbiji

Fudbaleri Srbije i Portugala remizirali su rezultatom 2:2 u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Selekcija Srbije je odigrala dva potpuno različita poluvremena, a drugo u kom je apsolutno nadigrala favorizovanog protivnika, pruža veliku nadu pred nastavak kvalifikacija.

Ono po čemu će se posebno pamtiti ovaj meč jeste rekord Aleksandra Mitrovića koji je 39. golom u nacionalnom dresu postao najbolji strijelac naše reprezentacije u istoriji.

Nije dobro krenulo za Orlove. Već u 11. minutu Diogo Žota pogađa za prednost gostiju. Prethodilo je nekoliko grešaka "orlova" u nizu i na kraju je Žota nadvisio Nikolu Milenkovića poslije centaršuta Bernarda Silve.

Vrlo sličan gol primila je Srbija i u 36. minutu. Ponovo centaršut sa desne strane, ponovo glavom Žota i ponovo kasni Milenković u markaciji.

Srbija sjajno otvara drugo poluvrijeme. Već u 46. minutu Mitrović postiže pogodak i smanjuje na 1:2.

Samo 14. minuta kasnije, Srbija dolazi do izjednačenja nakon odlične akcije. Strijelac je Filip Kostić, ali svi su odigrali izvanredno u ovom kontranapadu.

