Portugalka petom dala fenomenalan gol

Portugalski majstor futsala Rikardinjo navikao nas je na fantastične golove, a sada nas je oduševila njegova sunarodnjakinja Dženi.

U pobjedi Portugala 12:0 nad Češkom Dženi je fantastično petom matirala preotivničkog golmana nakon što je proigrana dugom loptom preko cijelog terena.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

"Olá, daqui fala a Jenny: queria pedir um prémio Puskás, se faz favor." #TudoPorPortugal



"Hello, Jenny speaking: can I order a Puskás award, please?" #TeamPortugal pic.twitter.com/tR49bjW8dp