Poruka zvijezde Reala: "Molite se za RS"

Real Madrid je sinoć u velikoj drami savladao Bajern sa 2:1 i plasirao se u novo finale Lige šampiona.

Zanimljiv detalj vidjeli smo tokom prvog dijela kada je brazilski fudbaler propustio veliku šansu. Rodrigo je zatim od očaja prekrio lice dresom, a kamere su zabilježile poruku koju je imao ispod dresa.

Ispod dresa je nosio majicu sa natpisom „Pray for RS", odnosno "Molite se za RS".

Mnogi su se pitali o čemu se radi, a sada je otkriveno da je brazilski as želio da oda počast onima koji su pogođeni nedavnim poplavama u Brazilu. Neviđena razaranja u državi Rio Grande do Sul (skraćenica RS) izazvala su poplave i izlivanje rijeka. Iako mu nije priznat pogodak zvijezda Reala je na ovaj način želio otkriti poruku i pružiti podršku svojim sunarodnicima, iako je njegova namjera vjerovatno bila da to saznamo nakon gola, a ne promašaja,

Više od 150.000 ljudi raseljeno je kao rezultat velikih poplava u Rio Grande do Sulu, a veliki broj je i poginulih (preko 90).

