Još malo pa je vrijeme za postave

Fudbalska reprezentacija Srbije poslije 24 godine igra na EURO, a prvi rival u Njemačkoj joj je selekcija Engleske.

19:51 - ''Orlovi su stigli na stadion

Serbian fans accuse England fans of attacking them in Gelsenkirchen. Say they were sitting outside a restaurant when they were attacked @MailSport pic.twitter.com/TWF8Hkg3E4