Postigao fenomenalan gol, popio pivo i nastavio igrati

Bivši fudbaler Ajaksa Kenedi Bakircioglu postao je hit na društvenim mrežama nakon utakmice švedskog prvenstva između njegovog Hamarbija i Geteborga.

37-godišnji Kenedi vratio se u klub u kojem je započeo karijeru, a igrao je i za Tvente, Ajaks i Racing.

Ovog vikenda zabio je fantastičan pogodak u pobjedi 3:0, no sjajan gol ostao je u sjeni njegovog poteza kod slavlja pogotka.

Naime, Kenedi je proslavom oduševio navijače. Otrčao je do tribine gdje su bili smješteni navijači Hamarbija, a nakon što mu je jedan navijač bacio pivo, popio ga je i nastavio igrati.

Kennedy Bakircioglu scored a brilliant freekick against IFK Göteborg, during the celebration someone threw a beer at him, he catched it and took a sip! pic.twitter.com/OtDR4GFuPX