Postignut dogovor Liverpula i Amorima

Liverpul je našao nasljednika Jirgena Klopa.

''Redse'' će od sljedeće sezone trenirati Ruben Amorim, prenosi Skaj Njemačka.

Mladi stručnjak radi sjajan posao na klupi Sportinga iz Lisabona i skrenuo je pažnju bogatih klubova.

Liverpul je pristao i da plati otkupnu klauzulu za novog šefa stručnog štaba koja će iznositi između 10 i 15 miliona eura.

Ima 39 godina, a prošle sezone osvojio je titulu prvaka Portugala sa Sportingom, prenosi CDM.

BREAKING NEWS : Sporting Lisbon manager Rúben Amorim has reached a verbal agreement in principle with Liverpool, according to Sky Germany. pic.twitter.com/JkoySSKaN2